Американка Серена Уильямс вышла в третий круш US Open, обыграв в трех сетах соотечественницу Кэтрин Макнели. Также в следующую стадию вышли Мэдисон Кис и Эшли Барти.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Серена Уильямс (США, 8) — Кэтрин Макнелли (США, WC) — 5:7, 6:3, 6:1

Мэдисон Кис (США, 10) — Чжу Линь (Китай) — 6:4, 6:1

Эшли Барти (Австралия, 2) — Лорен Дэвис (США) — 6:2, 7:6 (7:2)