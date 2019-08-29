Серена Уильямс, Кис и Барти — в 3-м круге US Open
07:01
Американка Серена Уильямс вышла в третий круш US Open, обыграв в трех сетах соотечественницу Кэтрин Макнели. Также в следующую стадию вышли Мэдисон Кис и Эшли Барти.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Серена Уильямс (США, 8) — Кэтрин Макнелли (США, WC) — 5:7, 6:3, 6:1
Мэдисон Кис (США, 10) — Чжу Линь (Китай) — 6:4, 6:1
Эшли Барти (Австралия, 2) — Лорен Дэвис (США) — 6:2, 7:6 (7:2)
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