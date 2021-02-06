Серена Уильям заявила о готовности выступить на Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс в интервью The Age заявила, что травма не помешает ей выступить на Australian Open.

«Сейчас я серьезно занялась лечением правого плеча, перенесла очень много процедур. Надеюсь, мне удастся его держать в норме на протяжении всего турнира. Важно будет держать плечо в тонусе и следить за ним», — сказала Уильямс.

В пятницу 5 февраля 39-летняя американка снялась с турнира в Мельбурне накануне полуфинала против Эшли Барти из-за травмы плеча.

Australian Open стартует в понедельник, 8 февраля.