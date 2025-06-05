Джокович — о победе над Зверевым: «Это доказательство, что я все еще могу играть на топ-уровне»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович остался доволен уровнем своей игры в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против Александра Зверева.

Серб победил третью ракетку мира со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4.

«Матч получился крутой. Победа над одним из лучших игроков мира на такой сцене — это то, ради чего я работаю. Даже в моем возрасте я каждый день пашу ради таких матчей и таких эмоций. Это доказательство для меня и для других, что я все еще могу играть на топ-уровне. Это невероятное чувство, и я стараюсь им насладиться», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Джокович сыграет против итальянца Янника Синнера. Матч пройдет в пятницу, 6 июня.