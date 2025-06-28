Теннис
28 июня, 21:36

Джокович дал совет Соболенко: «Тебе нужно немного раскрепоститься и добавить мощи»

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович посетил пресс-конференцию первой ракетки мира Арины Соболенко перед стартом Уимблдона.

Белоруска спросила у 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» о том, как он оценивает уровень ее игры.

«Дмаю, у тебя есть потенциал. Ты действительно талантливый игрок. У тебя хорошие удары, отличная техника. Могу я быть честным? Тебе не хватает интенсивности на корте. Ты недостаточно интенсивна. Тебе нужно немного раскрепоститься и добавить мощи», — приводит пресс-служба АТР слова Джоковича.

«Раньше этот парень был моим любимым игроком, но теперь, очевидно, уже нет», — пошутила Соболенко.

Ранее Соболенко, Джокович и итальянец Янник Синнер провели совместную тренировку в преддверии Уимблдона, который стартует 30 июня.

