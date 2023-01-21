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Джокович — победе над Димитровым: «Три сета больше чем за три часа — невероятная битва»

Джокович прокомментировал победу над Димитровым в третьем круге Australian Open
Руслан Минаев
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб Новак Джокович прокомментировал победу над болгарином Григором Димитровым в третьем круге Australian Open-2023 — 7:6 (9:7), 6:3, 6:4.

«Каждый розыгрыш был важен — с самого первого. Ранний брейк был очень важен, потому что я не знал, как буду чувствовать себе физически. Периодически возникали проблемы.

Я думал, что двойного брейка в третьем сете мне хватит, но он включился и до последнего удара я не знал, смогу ли победить.

Это была невероятная битва — три сета больше чем за три часа», — сказал Джокович сразу после завершения матча.

В 1/8 финала Джокович сыграет против австралийца Алекса Де Минаура.

Теннис
Australian Open
Григор Димитров
Новак Джокович
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