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Сегодня, 15:17

Джокович: «Есть конкретное движение, которое вызывает боль. И я молюсь, что мне не придется его делать»

Джокович прокомментировал физическое состояние после победы над Димитровым
Руслан Минаев
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Серб Новак Джокович прокомментировал физическое состояние после победы над болгарином Григором Димитровым в третьем круге Australian Open — 7:6 (9:7), 6:3, 6:4.

По ходу матча серб дважды вызывал физиотерапевта — после первого и в середине третьего сетов.

«Есть конкретное движение, которое вызывает боль. И я молюсь, что мне не придется его делать, но это происходит каждый матч. Потом приходится вызывать физио, просить таблетки. Пока что это помогает.

Ситуация неидеальная, но нужно справляться. В профессиональном спорте высокого уровня нужно решать такие проблемы», — сказал Джокович в интервью Eurosport.

В 1/8 финала серб сыграет против австралийца Алекса Де Минаура.

Australian Open
Новак Джокович
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