Серб Лайович вынес портрет Новака Джоковича на корт Australian Open

Сербский теннисист Душан Лайович поддержал своего соотечественника Новака Джоковича, которого депортировали из Австралии.

Лайович вынес на корт Australian Open флаг Сербии с портретом Новака.

?LOS SERBIOS APOYAN A NOLE! ??



Luego de su victoria en Australia, Dusan Lajovic mostr? una pancarta en apoyo a Novak Djokovic. «Les guste o no es el mejor de la historia» pic.twitter.com/Nvu6h3GyWN — Jos? Oscar G?MEZ (@GomezJoseOscar) January 18, 2022

16 января Джокович был депортирован из Австралии. Сербу запретили посещать страну в течение трех лет.

14 января австралийские власти повторно аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. У сербского теннисиста возникли проблемы, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Также в документах было обнаружено несоответствие заявленных сведений реальным данным.