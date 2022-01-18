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Сегодня, 15:57

Серб Лайович вынес портрет Новака Джоковича на корт Australian Open

Иван Шитик
Корреспондент

Сербский теннисист Душан Лайович поддержал своего соотечественника Новака Джоковича, которого депортировали из Австралии.

Лайович вынес на корт Australian Open флаг Сербии с портретом Новака.

16 января Джокович был депортирован из Австралии. Сербу запретили посещать страну в течение трех лет.

14 января австралийские власти повторно аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. У сербского теннисиста возникли проблемы, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Также в документах было обнаружено несоответствие заявленных сведений реальным данным.

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