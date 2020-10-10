Сенсация на Roland Garros: 19-летняя Свентек выиграла в финале у Кенин

Ига Свентек выиграла Roland Garros в женском одиночном разряде. В финальном матче 19-летняя польская теннисистка, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, обыграла Софию Кенин: 6:4, 6:1. Матч шел 1 час 20 минут.

Свентек дебютировала на турнирах «Большого шлема» в 2019 году, ранее она никогда не выигрывала ни одного турнира WTA, а на «Большом шлеме» не добиралась дальше четвертого круга.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша) — София Кенин (США, 4) — 6:4, 6:1