Семь игроков на US Open изолированы от других теннисистов после общения с Пэром, который заболел коронавирусом

Организаторы Открытого чемпионата США были вынуждены изолировать нескольких участников турнира от других спортсменов. Все они контактировали с французом Бенуа Пэром, который заболел коронавирусом, сообщает AP.

По информации источника, такие меры были предприняты в отношении семь теннисистов. Их имена не разглашаются.

Правда, француженка Кристина Младенович подтвердила, что ее передвижение теперь строго ограничено, так как она общалась с Пэром.