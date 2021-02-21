Селиваненко заявил, что Медведева подвела концентрация в финале Australian Open

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича в финале Australian Open со счетом 5:7, 2:6, 2:6.

«Все рассчитывали на более продолжительный по времени финал, но Новак был безупречен, а Даню в важные моменты подвела концентрация и, как следствие, слишком большое количество невынужденных ошибок для матча такого уровня. Что стало этому причиной — комбинация опыта и каких-то психологических моментов», — сказал Селиваненко «СЭ».

Также Алексей Селиваненко сравнил сегодняшний матч с финалом US Open, когда Медведев встретился с Рафаэлем Надалем. В той игре Даниил тоже проиграл первые два сета, но потом все же отыграл два и уступил последнюю партию со счетом 4:6.

«Тогда Рафа дал шанс Даниилу, и он им воспользовался. Здесь Новак особо шансов не давал, безупречно подавал, хоть и были двойные. Даня в наиболее важных мячах невынужденно ошибался. Если посмотреть статистику, то Новак по всем элементам выглядел убедительнее. Да, молодое поколение поджимает большую троицу, но надо сказать, что отличает Джоковича, Надаля и Федерера от остальных — это умение выигрывать главные матчи. Новак сам сказал, что не собирается просто так отдавать свою позицию без боя, и он это показывает. Хотя мы видим, что отдельные матчи, отдельные турниры поколение Дани, Зверева, Циципаса и Рублева могут выигрывать: разрыв сокращается, но большая тройка просто так свои позиции не уступит», — сказал Селиваненко.

(Екатерина Звенигородская)