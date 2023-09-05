Селиваненко высказался о предстоящей встрече Медведева и Рублева в четвертьфинале US Open

Член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от встречи российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«Четвертьфинал турнира Большого шлема — всегда важное событие для любого теннисиста. Андрей и Даниил прошли путь от соперничества на юниорских турнирах до противостояния в «последней восьмерке» Большого шлема. Они оба прекрасно знают игру друг друга, а их очные встречи всегда имеют особый колорит», — приводит сова Селиваненко Vprognoze.ru.

Медведев и Рублев 8 раз встречались между собой. На данный момент счет 6-2 в пользу Медведева. Матч пройдет 6 сентября.