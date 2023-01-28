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Селиваненко — о финале AO: «В арсенале Циципаса есть все, что дает ему основание претендовать на победу»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем финале Australian Open, в котором сыграют грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

«Какие бы ни были теоретические расклады, все будет решаться на корте. Стефанос явно не будет выходить на игру заведомо обреченным. В арсенале Стефаноса есть все, что дает ему основание претендовать на победу. Также как и у Новака», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

Матч между Циципасом и Джоковичем пройдет в воскресенье, 29 января. Начало игры — в 11:30 по московскому времени. Счет в личных встречах — 10:3 в пользу серба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-v-arsenale-tsitsipasa-est-vse-chtoby-pretendovat-na-pobedu-nad-dzhokovichem/
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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