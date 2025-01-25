Селиваненко считает, что Соболенко в финале Australian Open подвели эмоции

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко подвел итог финального матча женской одиночной сетки Australian Open, в котором 1-я ракетка мира Арина Соболенко потерпела поражение от американки Мэдисон Киз.

«Я в одном из комментариев до матча говорил о том, что это будет борьба нервов. В этом весь теннис. Мэдисон до этого не раз выходила на матчи будучи фаворитом, в том числе в финале турнира Большого шлема, и ее зажимало. Сейчас же ситуация была обратная, и с эмоциями не сумела совладать Арина», — сказал Селиваненко Vprognoze.ru.

Американка Киз в трех сетах переиграла белоруску Соболенко (6:3, 2:6, 7:5), которая выигрывала турнир последние два года. Матч продлился 2 часа и 4 минуты.