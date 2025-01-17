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Сегодня, 21:15

Селиваненко считает, что Мирра Андреева способна бороться с Соболенко

Владислав Маслов
Корреспондент
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился мнением о выходе россиянки Мирры Андреевой в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем круге Андреева переиграла в трех сетах Магдалину Френх (Польша) — 6:2, 1:6, 6:1.

«Такие разные по счету сеты против Френх? Подобные сценарии мы видим достаточно часто, когда у соперников поочередно просаживается концентрация, делается ранний брейк и визуально кажется легко отданный сет.

Что касается предстоящей встречи c Соболенко, то понятно, что когда Арина играет в своем темпе и интенсивности, то ей сложно противостоять. Но Мирра одна из тех, кто может с ней бороться. Каждый матч уникален», — сказал Селиваненко.

В 1/8 финала Андреева встретится с первой ракеткой мира и действующей победительницей Australian Open белоруской Соболенко. Матч состоится 19 января.

Источник: РБ Спорт
Australian Open
Алексей Селиваненко
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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