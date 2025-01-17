Селиваненко считает, что Хачанов может рассчитывать на победу в матче с Михельсоном

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко поделился мнением о предстоящем матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Кареном Хачановым и американцем Алексом Михельсоном.

«Первые свои матчи в Мельбурне Карен провел очень уверенно и собранно. Следующий его соперник из числа того самого Next Gen, представители которого уже наглядно показали на текущем турнире свои претензии на лидерство в ближайшем будущем. На стороне Карена опыт и игровая дисциплина, он всегда серьезно относится к любому сопернику», — сказал Селиваненко «РБ Спорт».

21-летний Михельсен занимает 42 место в рейтинге АТР. Хачанов и Михельсен впервые сыграют друг с другом. Матч состоится 18 января.