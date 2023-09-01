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Сегодня, 16:52

Селиваненко рассказал, почему Медведеву было сложно победить О'Коннелла на US Open

Виктория Кравченко
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Член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над французом Гаэлем Монфисом в матче второго круга US Open. В трех сетах он переиграл его со счетом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

«Уверенно проведя первые два сета, в концовке третьего Даниил чуть отпустил нить игры, и этого было достаточно, чтобы Кристофер, поймав кураж, перехватил инициативу и смог перевести матч в четвёртый сет. Ещё один пример того, что в теннисе несколько неудачно сыгранных мячей могут изменить ход игры. Но дальше Даниил вернулся к своей игре и на классе довел матч до не такой простой победы, как казалось после первых двух сетов», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Следующим соперником Рублева будет француз — Артур Риндеркнех.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11109461-selivanenko-obyasnil-pochemu-medvedevu-bylo-neprosto-pobedit-okonnella-na-otkrytom-chempionate-ssha.html
Теннис
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