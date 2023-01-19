Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:42

Селиваненко о выходе Рублева в третий круг Australian Open: «Были нервные моменты. Но победа есть победа»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко отреагировал на победу Андрея Рублева над Эмилем Руусувуори из Финляндии во втором круге Australian Open.

«Результат могу назвать положительным, за исключением одного отрезка в конце третьего сета, когда он дал волю эмоциям. Дал возможность перевести игру в четвертый сет. Там тоже были нервные моменты. Но победа есть победа. Эту игру можно было бы поделить на две части. В первой он уверенно выигрывал и вторая, где он дал волю эмоциям и отпустил соперника. Но слабых соперников не бывает», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 в пользу россиянина. В третьем круге Рублев сыграет с Дэниэлем Эвансом (Великобритания).

Australian Open
Андрей Рублев
0
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Ольховский: «У Хачанова больше шансов на победу в игре с Тиафо»
Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Что произошло?
Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго круга
Журова назвала специальной провокацией поведение украинских зрителей на матче Рублева на Australian Open
Селиваненко назвал причины поражения Кудерметовой во втором круге Australian Open
Australian Open, 19 января: Кудерметова и Потапова вылетели, Александрова идет дальше
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова назвала специальной провокацией поведение украинских зрителей на матче Рублева на Australian Open

Australian Open, 19 января: Рублев прошел Руусувуори и другие матчи второго круга
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости