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Сегодня, 14:24

Селиваненко: «Ажиотаж, как будто Андреева в 16 лет должна выигрывать все, создают те, кто мало понимает в теннисе»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянки Мирры Андреевой от чешки Барбары Крейчиковой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Барбара опытная и умно играющая теннисистка. Сегодня это сыграло свою роль. В целом для Мирры очередной отличный турнир, поверженные сильные соперники, опыт выживания с матчболлов. Ну а ажиотаж вокруг ее каждого матча, как будто она теперь обязана в 16 лет выигрывать все подряд, создают только те, кто мало понимает в теннисе», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

16-летняя Андреева впервые в карьере выступила на Australian Open. Россиянка повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Ранее Андреева доходила до четвертого круга на Уимблдоне-2023.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11471447-selivanenko-azhiotazh-budto-andreeva-v-16-let-dolzhna-vyigryvat-vse-podryad-sozdayut-te-kto-malo-ponimaet-v-tennise.html
Теннис
Australian Open
Мирра Андреева
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