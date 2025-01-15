Селиваненко — о тяжелой победе Медведева над 418-ракеткой мира: «Даниилу свойственно постепенное втягивание в турнир»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко оценил старт россиянина Даниила Медведева на Australian Open.

14 января Медведев в пяти сетах обыграл тайца Касидита Самрея в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

«Длинные матчи в первых кругах турниров «Большого Шлема» далеко не редкость в принципе, ну а Даниилу также свойственно постепенное втягивание в турнир. Что после матча даже стало предметом мема со стороны пресс-службы турнира», — приводит слова Селиваненко «РБ Спорт».

В следующем круге Australian Open Медведев встретится с американцем Лернером Тином.