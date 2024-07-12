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Сегодня, 20:16

Селиваненко — о поражении Медведева: «Алькарас в отдельные моменты переводил игру за сверхзвуковой барьер»

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона от испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6).

«Даниил и Карлос сегодня провели очень красивый матч на фантастических скоростях с большим количеством головокружительных розыгрышей. Карлос при этом вообще в отдельные моменты переводил игру за сверхзвуковой барьер, сделав ранние брейки в каждом из последних трех сетах и удерживая преимущество уже до конца игры. Даниил в целом провел отличный турнир при игре самого высокого уровня», — сказал Селиваненко «СЭ».

В финале Уимблдонского турнира Алькарас встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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