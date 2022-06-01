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Сегодня, 15:32

Селиваненко отреагировал на выход Касаткиной в полуфинал «Ролан Гаррос»

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Дарьи Касаткиной над Вероникой Кудерметовой в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» (6:4, 7:6).

«Игра была равномерная с достаточным количеством ошибок у обеих теннисисток. К тому же у Кудерметовой возникла проблема с ногой. По итогу Касаткина оказалась сильнее. Всегда кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Сегодня Даша в каких-то моментах превзошла Веронику. Что касается шансов в полуфинале, то нужно понять, кто будет соперником. Как я всегда говорю, шансы есть всегда, пока не проигран последний гейм», — сказал Селиваненко «СЭ».

Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». В полуфинале турнира она сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Теннис
Roland Garros
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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