Селиваненко отреагировал на выход Касаткиной в полуфинал «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Дарьи Касаткиной над Вероникой Кудерметовой в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» (6:4, 7:6).

«Игра была равномерная с достаточным количеством ошибок у обеих теннисисток. К тому же у Кудерметовой возникла проблема с ногой. По итогу Касаткина оказалась сильнее. Всегда кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Сегодня Даша в каких-то моментах превзошла Веронику. Что касается шансов в полуфинале, то нужно понять, кто будет соперником. Как я всегда говорю, шансы есть всегда, пока не проигран последний гейм», — сказал Селиваненко «СЭ».

Касаткина впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». В полуфинале турнира она сыграет с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).