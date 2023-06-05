Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:34

Селиваненко оценил успехи молодых российских теннисисток на «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко поделился мнением о результатах молодых российских теннисисток Мирры Андреевой и Элины Аванесян на «Ролан Гаррос».

«Для Андреевой и Аванесян этот «Ролан Гаррос» стал пока лучшим турниром в их только начинающихся карьерах. Они показали, что могут побеждать любых соперниц. Теперь дело за взрослением и приобретением опыта. А играют они на уровне лидеров и способны проходить далеко на турнирах «Большого шлема». Аванесян специалисты знали давно. Она не первый раз привлекает их внимание. Все, кто внимательно следят за теннисом, предполагали, что Элина может «выстрелить» и далеко пройти на серьезном турнире», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

На «Ролан Гаррос» 16-летняя Мирра Андреева дошла до третьего круга. 20-летняя Элина Аванесян остановилась в четвертом раунде, победив на пути к нему 12-ю ракетку мира Белинду Бенчич.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10919162-selivanenko-ocenil-uspehi-molodyh-rossijskih-tennisistok-na-rolan-garros.html
Теннис
Roland Garros
Мирра Андреева
Элина Аванесян
1
Читайте также
Хачанов — один за всех. Карен отомстил за друга и ворвался в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Задержанный по делу об отравлениях сидром дал показания
Силуанов заявил, что доллар бросил вызов России
Экс-разведчик США заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гауфф прошла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Шмидлову

«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины, расписание и результаты матчей четвертого круга 5 июня
Новости
RSS RSS
Все новости