Селиваненко оценил шансы Андреевой выйти в финал «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы 17-летней россиянки Мирры Андреевой пробиться в финал Открытого чемпионата Франции-2024.

«Надеяться можно на что угодно. В таких матчах многое зависит от того, кто как справится с волнением», — приводит слова Селиваненко LiveResult.ru.

В полуфинале турнира Андреева встретится с итальянкой Ясмин Паолини. Игра состоится в четверг, 6 июня.