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Селиваненко оценил шансы Андреевой выйти в финал «Ролан Гаррос»

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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко оценил шансы 17-летней россиянки Мирры Андреевой пробиться в финал Открытого чемпионата Франции-2024.

«Надеяться можно на что угодно. В таких матчах многое зависит от того, кто как справится с волнением», — приводит слова Селиваненко LiveResult.ru.

В полуфинале турнира Андреева встретится с итальянкой Ясмин Паолини. Игра состоится в четверг, 6 июня.

Источник: LiveResult.ru
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Ясмин Паолини
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