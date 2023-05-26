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Сегодня, 18:25

Селиваненко оценил перспективы Карацева на «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о выступлении российского теннисиста Аслана Карацева в квалификации «Ролан Гаррос».

«После выступления в Мадриде, где Аслан показал ту игру, которая приносила ему успех в 2021 году, было понятно, что он выступает на уровне, соответствующем основной сетке турниров «Большого Шлема». Его теннис в Мадриде не соответствовал месту, которое он тогда занимал в рейтинге АТР. При таком уровне игры он должен был пройти квалификацию «Ролан Гаррос». Если Карацев будет играть так, как в 2021 году, то сможет претендовать на проход в дальние круги «Ролан Гаррос». А жеребьевка — это лишь теория. Все зависит от самого Аслана. Если он будет играть в полную силу, то встреча с ним в первом круге станет совсем не легкой прогулкой для кого бы то ни было», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Карацев обыграл американца Николаса Морено-Де-Альборана в финале квалификации на «Ролан Гаррос» (6:4, 6:3) и вышел в основную сетку турнира «Ролан Гаррос».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10897799-selivanenko-ocenil-perspektivy-karaceva-na-rolan-garros.html
Теннис
Roland Garros
Аслан Карацев
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