Селиваненко оценил два чемпионских титула российских теннисистов на юниорском «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал победы российских теннисистов Алины Корнеевой и Ярослава Демина на юниорском «Ролан Гаррос».

«Победа на таком турнире, как «Ролан Гаррос» в юниорском разряде, это достижение в карьере любого спортсмена. Но она фиксирует успех именно на юниорском уровне, а дальше самое главное — это переход во взрослый тур. Две победы Корнеевой на юниорских турнирах «Большого шлема» в этом году говорят о том, что она была лучше всех, кто на них выступал, и является одной из сильнейших в этой категории. Алина и ее команда заслужили этот успех. Они идут в правильном направлении в начале длинного пути профессиональной карьеры», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Корнеева обыграла перуанку Лусиану Перес со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Также Корнеева будет участвовать в финале юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде вместе с японкой Сарой Саито.

Российский теннисист Ярослав Демин вместе с мексиканцем Родриго Пачеко в финале юношеского «Ролан Гаррос» обыграл итальянцев Лоренцо Шахбаси и Габриэле Вулпитту со счетом 6:2, 6:3.