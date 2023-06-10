Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 15:31

Селиваненко оценил два чемпионских титула российских теннисистов на юниорском «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России, член совета директоров ITF Алексей Селиваненко прокомментировал победы российских теннисистов Алины Корнеевой и Ярослава Демина на юниорском «Ролан Гаррос».

«Победа на таком турнире, как «Ролан Гаррос» в юниорском разряде, это достижение в карьере любого спортсмена. Но она фиксирует успех именно на юниорском уровне, а дальше самое главное — это переход во взрослый тур. Две победы Корнеевой на юниорских турнирах «Большого шлема» в этом году говорят о том, что она была лучше всех, кто на них выступал, и является одной из сильнейших в этой категории. Алина и ее команда заслужили этот успех. Они идут в правильном направлении в начале длинного пути профессиональной карьеры», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Корнеева обыграла перуанку Лусиану Перес со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Также Корнеева будет участвовать в финале юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде вместе с японкой Сарой Саито.

Российский теннисист Ярослав Демин вместе с мексиканцем Родриго Пачеко в финале юношеского «Ролан Гаррос» обыграл итальянцев Лоренцо Шахбаси и Габриэле Вулпитту со счетом 6:2, 6:3.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10929125-selivanenko-ocenil-dva-chempionskih-titula-rossijskih-tennisistov-na-yuniorskom-rolan-garros.html
Теннис
Roland Garros
1
0
Читайте также
«Это было стихийное бедствие». Как Бекхэм изменил футбол в США и сделал возможным приглашение Месси
15-летняя Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Селиваненко о Корнеевой: «Она одна из тех, кто может претендовать на лидерство в недалеком будущем»
Чесноков считает, что женский финал на «Ролан Гаррос» будет неинтересным
«Сейчас требую от себя больше, чем когда-либо». Павлюченкова — об историческом выступлении на «Ролан Гаррос»
Павлюченкова — о «Ролан Гаррос»: «Это была чертовски трудная поездка»
Зверев — о поражении от Рууда: «Я не использовал шансы и он был намного лучше меня»
Алькарас — о судорогах: «Мне было бы жалко себя, если бы я снялся с матча против Джоковича»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко о Корнеевой: «Она одна из тех, кто может претендовать на лидерство в недалеком будущем»
Новости
RSS RSS
Все новости