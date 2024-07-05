Селиваненко объяснил причины вылета Шнайдер с Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Дианы Шнайдер от американки Эммы Наварро в третьем круге Уимблдона-2024 (6:2, 3:6, 4:6).

«Диана на этом отрезке сезона показывает отличный теннис как по содержанию, так и по результату. Видно, что она получает удовольствие от игры. Но ее соперница Эмма Наварро оказалась сильнее в их встрече», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертом круге Уимблдона Наварро сыграет с победительницей встречи между Сонай Картал (Великобритания) — Кори Гауфф (США).

(Софья Грецкая)