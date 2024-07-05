Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:49

Селиваненко объяснил причины вылета Шнайдер с Уимблдона

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Дианы Шнайдер от американки Эммы Наварро в третьем круге Уимблдона-2024 (6:2, 3:6, 4:6).

«Диана на этом отрезке сезона показывает отличный теннис как по содержанию, так и по результату. Видно, что она получает удовольствие от игры. Но ее соперница Эмма Наварро оказалась сильнее в их встрече», — сказал Селиваненко «СЭ».

В четвертом круге Уимблдона Наварро сыграет с победительницей встречи между Сонай Картал (Великобритания) — Кори Гауфф (США).

(Софья Грецкая)

Теннис
Уимблдон
Диана Шнайдер
2
2
Читайте также
Трусова возобновила тренировки и хочет вернуться в спорт
Юлиан Нагельсманн признан самым влюбленным тренером Евро-2024 за поцелуи с подругой
Орбан назвал позиции РФ и Украины по конфликту далекими друг от друга
В Месси вселился Смолов, но вратарь спас чемпионов от позора. Что произошло в матче Аргентина – Эквадор на Кубке Америки
Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS
Шольц рассмеялся после вопроса журналиста о поездке Орбана в Москву
Популярное видео
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Гауфф с «баранкой» выиграла матч против Картал в третьем круге Уимблдона
Касаткина и Шнайдер очень обидно вылетели с Уимблдона. Россиянки не выстояли в третьих сетах
Матч Медведева против Штруффа прерван из-за дождя, Касаткина проиграла. Онлайн-трансляция
Алькарас пробился в четвертый круг Уимблдона
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 5 июля: Медведев — Штруфф, Алькарас победил Тиафо, Синнер — Кецманович
Хуркач — о травме колена: «Мне потребуется время, чтобы восстановиться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алькарас пробился в четвертый круг Уимблдона

Гауфф с «баранкой» выиграла матч против Картал в третьем круге Уимблдона

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости