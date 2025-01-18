Селиваненко не видит общих черт в поражениях россиян на Australian Open

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко оценил выступления российских теннисистов на Australian Open-2025.

«Я не сторонник каких-то обобщений. В принципе, у каждого из них своя история, свой график, свои команды... Их объединяет только то, что они проиграли представителям того, что в теннисе называют Next Gen — следующее поколение.

Но это скорее показывает то, что Next Gen представляет реальную силу уже сегодня. Их истории похожи в том, кому они проиграли. А в том, почему они проиграли, я не сторонник рассуждений со стороны, а тем более объединения их», — сказал Селиваненко Metaratings.ru.

19-я ракетка мира Карен Хачанов в матче 3-го круга уступил в трех сетах американцу Алексу Михельсену. Их поединок завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2.

Еще в первом круге соревнования покинули Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Рублев уступил бразильскому теннисисту Жоау Фонсеке — 6:7, 3:6, 6:7. Котов в трех сетах проиграл португальцу Жайме Фарии — 1:6, 1:6, 5:7, а Сафиуллин не смог справиться с австралийцем Танаси Коккинакисом — 6:3, 3:6, 3:6, 6:7.

Пятая ракетка мира Даниил Медведев вылетел во 2-м круге. Он проиграл американцу Лернеру Тьену со счётом 3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 6:7.