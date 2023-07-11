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Сегодня, 13:25

Селиваненко назвал самый принципиальный матч в четвертьфиналах женского Уимблдона

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рассказал о своих ожиданиях от женских четвертьфиналов на Уимблдоне-2023.

«В женские четвертьфиналы вышли шесть сеянных и две несеянные теннисистки. У них наиболее принципиальным будет матч между Еленой Рыбакиной и Онс Жабер, которые встречались в финале прошлогоднего Уимблдона», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира Ига Свентек из Польши встретится с украинкой Элиной Свитолиной, американка Джессика Пегула сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой, Онс Жабер из Туниса — с Еленой Рыбакиной из Казахстана. А соперницей американки Мэдисон Кис станет белоруска Арина Соболенко.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10987772-selivanenko-nazval-samoe-principialnoe-protivostoyanie-v-chetvertfinalah-zhenskogo-uimbldona.htmlу
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