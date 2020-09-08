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«Сегодня я играл в невероятный теннис». Медведев — о победе над Тиафо

08:48
Даниил Медведев. Фото Danielle Parhizkaran, USA Today Sports
Даниил Медведев. Фото Danielle Parhizkaran, USA Today Sports
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Даниил Медведев прокомментировал победу над Фрэнсисом Тиафо в 1/8 финала US Open (6:4, 6:1, 6:0).

«Мне удалось совершить ранний брейк, поэтому груз ответственности упал с плеч, получилось расслабиться, — цитирует Медведева официальный сайт турнира. — Сегодня я играл в невероятный теннис, тут не поспоришь. Остается сыграть три матча, и я чувствую, что начинаю прибавлять с каждой игрой», — заявил российский теннисист.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Медведев сыграет против еще одного россиянина — Андрея Рублева.

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