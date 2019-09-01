Россиянин Андрей Рублев одержавший победу над австралийцем Ником Кирьосом в матче третьего круга US Open (7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3), не рассчитывал, что сможет выиграть у Кирьоса два тай-брейка подряд.

— В конце концов, все было сегодня на моей стороне, — цитирует официальный сайт US Open Рублева. — Сначала я думал: если по крайней мере в трех сетах я выиграю один тай-брейк, возможно, у меня будет шанс. Поэтому, когда я выиграл первый сет в тай-брейке, то сказал себе: это уже классно.

Не ожидал, что смогу выиграть два тай-брейка подряд. Все-таки Кирьос — опытный парень, но сегодня был мой день.

В четвертом круге Рублев сыграет с Маттео Берреттини.