Сегодня пройдет заседание по делу Джоковича против министра иммиграции

Сегодня, 14 января, в 12:45 по московскому времени в федеральном суде Австралии в Мельбурне начнется предварительное заседание по делу первой ракетки мира Новака Джоковича, который выступает против министра иммиграции Австралии Алекса Хоука.

За заседании будет работать судья Джон Келли , который в понедельник удовлетворивший апелляцию Джоковича против министерства внутренних дел.

5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open, который стартует 17 января. Пограничная служба Австралии задержала теннисиста в аэропорту и после допроса в ночь на 6 января аннулировала визу серба. Джокович пытался въехать в Австралию без прививки с медицинским освобождением от вакцинации от коронавируса. Погранслужба сочла предоставленные данные недостаточными. Теннисист должен был быть депортирован еще тогда, однако суд 10 января отменил это решение.

Сегодня, 14 января, стало известно, что виза Джоковича аннулирована во второй раз самоличным решением министра иммиграции Австралии Алекса Хоука. Серб должен быть депортирован из страны и, по всей видимости, не сможет принять участие в Australian Open-2022.