Сборная России по футболу поздравила Даниила Медведева с победой на US Open
02:19
Сборная России по футболу поздравила теннисиста Даниила Медведева с победой в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
Медведев — чемпион #USOpen— Сборная России (@TeamRussia) September 12, 2021
Российский теннисист в трёх сетах обыграл Джоковича и выиграл свой первый турнир Большого Шлема. С победой, @DaniilMedwed! pic.twitter.com/bOAySUEdLg
Мы болели за тебя, @DaniilMedwed ???#USOpen pic.twitter.com/lVLaXEQDBU— Сборная России (@TeamRussia) September 12, 2021
Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».
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