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Сборная России по футболу поздравила Даниила Медведева с победой на US Open

02:19
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Сборная России по футболу поздравила теннисиста Даниила Медведева с победой в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы