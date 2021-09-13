Сборная России по футболу поздравила Даниила Медведева с победой на US Open

Сборная России по футболу поздравила теннисиста Даниила Медведева с победой в финале US Open над сербом Новаком Джоковичем.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Медведев — чемпион #USOpen



Российский теннисист в трёх сетах обыграл Джоковича и выиграл свой первый турнир Большого Шлема. С победой, @DaniilMedwed! pic.twitter.com/bOAySUEdLg — Сборная России (@TeamRussia) September 12, 2021

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».