Савиных прошла во второй раунд квалификации Australian Open
12:12
Российская теннисистка Валерия Савиных прошла в полуфинал квалификации Australian Open.
В четвертьфинале россиянка обыграла Ану-Софию Санчес из Мексики со счетом 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
В следующем раунде квалификации Савиных сыграет с победительницей матча Аманден Эсс (Франция) — Лючия Бронцетти (Италия).
Основная сетка Australian Open пройдет с 17 по 30 января.
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