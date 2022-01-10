Савиных прошла во второй раунд квалификации Australian Open

Российская теннисистка Валерия Савиных прошла в полуфинал квалификации Australian Open.

В четвертьфинале россиянка обыграла Ану-Софию Санчес из Мексики со счетом 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

В следующем раунде квалификации Савиных сыграет с победительницей матча Аманден Эсс (Франция) — Лючия Бронцетти (Италия).

Основная сетка Australian Open пройдет с 17 по 30 января.