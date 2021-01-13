Савиных преодолела квалификацию Australian Open

Российская теннисистка Валерия Савиных в финале квалификации Australian Open в двух сетах обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр — 6:4, 7:5. Матч длился час и 34 минуты.

Помимо Савиных, квалификацию преодолела еще одна россиянка — Людмила Самсонова. В основной сетке их ждут еще девять представительниц России. Екатерина Александрова (33), Вероника Кудерметова (36), Светлана Кузнецова (37), Анастасия Павлюченкова (39), Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (72), Вера Звонарева (защищенный рейтинг), Варвара Грачева (94) и Анастасия Потапова (101).

Australian Open пройдет в Мельбурне 8-21 февраля.