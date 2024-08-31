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Сегодня, 21:19

Шнайдер в двух сетах обыграла Эррани и пробилась в четвертый круг US Open

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Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла представительницу Италии Сару Эррани в третьем круге US Open-2024 — 6:2, 6:2.

Встреча продолжилась 1 час 4 минуты. Эррани не совершила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Шнайдер две подачи навылет, две двойные и пять брейков из восьми.

В четвертом круге Открытого чемпионата США Шнайдер встретится с американкой Джессикой Пегулой.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/7/
Теннис
US Open
Джессика Пегула
Диана Шнайдер
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