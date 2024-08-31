Шнайдер в двух сетах обыграла Эррани и пробилась в четвертый круг US Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер в двух сетах обыграла представительницу Италии Сару Эррани в третьем круге US Open-2024 — 6:2, 6:2.

Встреча продолжилась 1 час 4 минуты. Эррани не совершила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Шнайдер две подачи навылет, две двойные и пять брейков из восьми.

В четвертом круге Открытого чемпионата США Шнайдер встретится с американкой Джессикой Пегулой.