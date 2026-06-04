Эррани и Вавассори второй год подряд выиграли «Ролан Гаррос» в миксте

Итальянцы Сара Эррани и Андреа Вавассори стали чемпионами Открытого чемпионата Франции-2026 в смешанном парном разряде.

В финале они обыграли пару Габриэла Дабровски и Эван Кинг (Канада/США) со счетом 4:6, 6:3, 10:4.

Эррани и Вавассори выиграли «Ролан Гаррос» в миксте второй год подряд. Также это их четвертый совместный титул турнира «Большого шлема».

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Микст

Парный разряд

Финал

Сара Эррани/Андреа Вавассори (Италия, 1) — Габриэла Дабровски/Эван Кинг (Канада/США) — 4:6, 6:3, 10:4