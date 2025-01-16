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Сегодня, 10:54

Самсонова вышла во второй круг парного турнира Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в паре с итальянкой Элизабеттой Коччаретто в первом круге Australian Open обыграли Анну Бендар из Венгрии и японку Моюку Утидзиму.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4. На счету победительниц 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Самсонова и Коччаретто встретятся с победительницами матча Мию Като/Рената Сарасуа (Япония/Мексика) — София Кенин/Моника Никулеску (США/Румыния).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия) — Анна Бондар/Моюка Утидзима (Венгрия/Япония) — 6:2, 6:4

Australian Open
Людмила Самсонова
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