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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Самсонова вылетела в первом круге US Open

20:45
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Россиянка Людмила Самсонова в первом круге US Open уступила болгарке Цветане Пиронковой в двух сетах (2:6, 3:6). Матч длился час и 21 минуту. Следующей соперницей Пиронковой станет 10-я сеянная испанка Гарбинье Мугуруса.

Также во второй круг US Open пробились бельгийка Элисе Мертенс, американка Аманда Анисимова и румынка Сорана Кирстя.

Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Цветана Пиронкова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:3

Сорана Кирстя (Румыния) — Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 7:5

Аманда Анисимова (США, 22) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 7:5

Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:2, 6:2

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