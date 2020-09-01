Самсонова вылетела в первом круге US Open
Россиянка Людмила Самсонова в первом круге US Open уступила болгарке Цветане Пиронковой в двух сетах (2:6, 3:6). Матч длился час и 21 минуту. Следующей соперницей Пиронковой станет 10-я сеянная испанка Гарбинье Мугуруса.
Также во второй круг US Open пробились бельгийка Элисе Мертенс, американка Аманда Анисимова и румынка Сорана Кирстя.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Цветана Пиронкова (Болгария) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:2, 6:3
Сорана Кирстя (Румыния) — Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 7:5
Аманда Анисимова (США, 22) — Виктория Томова (Болгария) — 7:5, 7:5
Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:2, 6:2