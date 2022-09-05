Самсонова уступила Томлянович и не смогла выйти в четвертьфинал US Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертом круге US Open уступила австралийке Айле Томлянович со счетом 6:7 (8:10), 1:6.

Встреча продолжалась 2 часа ровно. У россиянки одна подача навылет и 4 двойные ошибки, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 10. Австралийка сделала эйс и 3 ошибки на второй подаче, а такжн реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Томлянович встретится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис) — Вероника Кудерметова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Айла Томлянович (Австралия) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:6 (10:8), 6:1