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Самсонова проиграла Миннен во втором круге US Open

22:20
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Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пройти в третий круг US Open.

Во втором раунде она проиграла Грит Миннен из Бельгии со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

В следующем раунде Миннен сыграет с победительницей матча Лорен Дэвис (США) — Бьянка Андрееску (Канада).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Грит Миннен (Бельгия, LL) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:4

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Екатерина Савостина все материалы автора

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