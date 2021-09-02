Самсонова проиграла Миннен во втором круге US Open
22:20
Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пройти в третий круг US Open.
Во втором раунде она проиграла Грит Миннен из Бельгии со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
В следующем раунде Миннен сыграет с победительницей матча Лорен Дэвис (США) — Бьянка Андрееску (Канада).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Грит Миннен (Бельгия, LL) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:4
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