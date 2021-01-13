Самсонова пробилась в основную сетку Australian Open

Россиянка Людмила Самсонова в финале квалификации Australian Open в двух сетах обыграла украинку Лесю Цуренко — 7:6 (7:1), 6:2. Матч длился час и 24 минуты.

Помимо Самсоновой, в женской сетке Australian Open точно сыграют Екатерина Александрова (33), Светлана Кузнецова (36), Анастасия Павлюченкова (38), Вероника Кудерметова (46), Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (72), Вера Звонарева (защищенный рейтинг), Варвара Грачева (94) и Анастасия Потапова (101).

Australian Open пройдет в Мельбурне 8-21 февраля.