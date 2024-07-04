Самсонова обыграла Аванесян и вышла в третий круг Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла соотечественницу Элину Аванесян в матче второго круга Уимблдона — 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 16 минут.

В следующем раунде россиянка встретится также с теннисисткой из России Анной Калинской.

Самсонова выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Ее соперница подала один эйс, сделала пять двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 15) — Элина Аванесян (Россия) — 6:3, 6:3