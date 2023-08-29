Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Клэр Лю сыграют в матче 1/64 финала US Open во вторник, 29 августа. Их встреча на 11-м корте центра имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке (США) начнется около 18.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде Самсонова — Лю можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

24-летняя Самсонова занимает 15-е место в рейтинге WTA. 23-летняя Лю располагается на 69-м месте.

Расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, сетки турнира, обзоры игр доступны в разделах US Open сайта «СЭ» и «Большого шлема».

Матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа