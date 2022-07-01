Саккари проиграла 103-й ракетке мира в третьем круге Уимблдона

Пятая ракетка мира Мария Саккари проиграла 103-й ракетке мира Татьяне Марии в третьем круге Уимблдона.

Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился со счетом 3:6, 5:7.

Греческая теннисистка три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнта из семи. На счету немецкой спортсменка — пять эйсов, две двойные и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Мария поспорит и Еленой Остапенко (Латвия), которая ранее обыграла румынку Ирину-Камелию Бегу со счетом 3:6, 6:1, 6:1.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Татьяна Мария (Германия) — Мария Саккари (Греция, 5) — 6:3, 7:5

Елена Остапенко (Латвия, 12) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 3:6, 6:1, 6:1

Юлия Нимайер (Германия) — Леся Цуренко (Украина) — 6:4, 3:6, 6:3