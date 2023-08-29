Сафиуллин вышел во второй круг US Open

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Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге US Open обыграл итальянца Марко Чеккинато со счетом 6:4, 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 21. На счету 26-летнего россиянина 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Сафиуллин встретится с американцем Томми Полом.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 6:2, 6:0

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