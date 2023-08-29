Сафиуллин вышел во второй круг US Open
Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге US Open обыграл итальянца Марко Чеккинато со счетом 6:4, 6:2, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 21. На счету 26-летнего россиянина 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Во втором круге Сафиуллин встретится с американцем Томми Полом.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 6:2, 6:0
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