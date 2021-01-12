Сафиуллин вышел в финал квалификации Australian Open, Карловский — нет
17:50
Россиянин Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Australian Open. 23-летний теннисист в двух сетах победил американца Митчелла Крюгера — 6:1, 6:4. Партия длилась 1 час 24 минуты.
В матче за выход в основную сетку Сафиуллин сыграет с Констаном Лестьенном из Франции.
Другой представитель России Евгений Карловский уступил Карлосу Алькарасу Гарфии из Испании — 6:7 (1:7), 6:7 (4:7).
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