Россиянин Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации Australian Open. 23-летний теннисист в двух сетах победил американца Митчелла Крюгера — 6:1, 6:4. Партия длилась 1 час 24 минуты.

В матче за выход в основную сетку Сафиуллин сыграет с Констаном Лестьенном из Франции.

Другой представитель России Евгений Карловский уступил Карлосу Алькарасу Гарфии из Испании — 6:7 (1:7), 6:7 (4:7).