Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:37

Сафиуллин проиграл в первом круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл американцу Денису Кудле в первом круге Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 5:7, 6:7 (6:8), 3:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 2 минуты.

97-я ракетка мира Сафиуллин 16 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету 108-й ракетки мира Кудлы — 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Кудла сыграет с французом Уго Умбером, который ранее обыграл соотечественника Ришара Гаске (6:3, 6:4, 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Кудла (США, LL) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 7:5, 7:6 (8:6), 6:3

Уго Умбер (Франция) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 6:4, 6:3

Адриан Маннарино (Франция) — Джон Изнер (США) — 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:2, 6:2

Брэндон Холт (США, Q) — Александр Вукич (Австралия, Q) — 6:4, 1:6, 6:3, 3:6, 6:3

Теннис
Australian Open
Роман Сафиуллин
2
0
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет
Высшее руководство МВД Украины погибло при падении вертолета в Киевской области. Главное
Сбежавший из воинской части вооруженный военнослужащий ликвидирован под Липецком
Болгарию назвали инициатором отключения РФ от SWIFT и заморозки активов ЦБ
Число погибших в результате падения вертолета под Киевом достигло 16
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Хачанов в четырех сетах обыграл Каблера и вышел в третий круг Australian Open
Остапенко обыграла Бондар и вышла в третий круг Australian Open
Потапова обыграла Стивенс в первом круге Australian Open
Надаль провалил защиту трофея. Матча-реванша с Медведевым не будет
Мэдисон Кис и Крейчикова вышли в третий круг Australian Open
Надаль: «Думал о завершении карьеры. В матче против Макдональда я не мог ни бить слева, ни бежать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Остапенко обыграла Бондар и вышла в третий круг Australian Open

Хачанов в четырех сетах обыграл Каблера и вышел в третий круг Australian Open
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости