Сафиуллин попал в основную сетку Уимблдона после снятия Надаля

Российский теннисист Роман Сафиуллин попал в основную сетку Уимблдона после снятия с турнира испанца Рафаэля Надаля, сообщает Twitter Entry List Updates.

Ранее Надаль заявил, что пропустит несколько месяцев по состоянию здоровья. Из-за мышечной травмы испанец не выступает с 18 января, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open (4:6, 4:6, 5:7).

Сафиуллин — победитель одного турнира Большого шлема в одиночном разряде среди юниоров. 25-летний теннисист занимает 98-е место в рейтинге ATP.

Уимблдон в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля.