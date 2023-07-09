Сафиуллин — о Синнере: «Он был моим первым соперником из топ-10»

Российский теннисист Роман Сафиуллин поделился мнением о сопернике по четвертьфиналу Уимблдона, восьмой ракетке мира Яннике Синнере.

«Мы играли с ним в прошлом году на Кубке ATP, он был моим первым соперником из топ-10. Сложная игра. Помню, в первом сете мне удалось доставить ему проблем. Надеюсь взять тот матч на заметку и улучшить тактику и свою игру на следующий матч», — сказал Сафиуллин на пресс-конференции после матча.

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Дениса Шаповалова — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.