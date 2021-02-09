Сафиуллин победил Ивашко в первом круге Australian Open
13:28
Россиянин Роман Сафиуллин в матче 1-го круга Australian Open 9 февраля в трех сетах обыграл белоруса Илью Ивашко — 6:4, 6:3, 6:4. Встреча длилась два часа и восемь минут.
В следующем раунде Сафиуллин сыграет против британца Кэмерона Норри, который в трех сетах обыграл своего соотечественника Дэниэла Эванса — 6:4, 4:6, 6:4, 7:5.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 55 200 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:4, 6:3, 6:4
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