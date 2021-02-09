Сафиуллин победил Ивашко в первом круге Australian Open

Россиянин Роман Сафиуллин в матче 1-го круга Australian Open 9 февраля в трех сетах обыграл белоруса Илью Ивашко — 6:4, 6:3, 6:4. Встреча длилась два часа и восемь минут.

В следующем раунде Сафиуллин сыграет против британца Кэмерона Норри, который в трех сетах обыграл своего соотечественника Дэниэла Эванса — 6:4, 4:6, 6:4, 7:5.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:4, 6:3, 6:4